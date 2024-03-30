Региональное ГУ МЧС сообщило о подтоплении мостов в Туле и Одоевском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Всего в Тульской области подтоплены восемь мостов в пяти муниципальных образованиях.

В результате интенсивного таяния снега уровень воды в Упе продолжает подниматься. Из-за этого произошло затопление низководного моста в д. Мерлиновка в Большой Туле и в д. Слободка Одоевского района.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Угрозы подтопления жилых домов нет. Движение транспорта по мостам прекращено, имеются объездные пути. Таким образом, по состоянию на 14.00 30 марта, в Тульской области подтоплено восемь мостов в пяти муниципалитетах: