  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский завод «Октава» разработал новый бронежилет для сапёров - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский завод «Октава» разработал новый бронежилет для сапёров
Фото: Яндекс.Карты

Тульский завод «Октава» разработал новый бронежилет для сапёров

Новинка под названием «Оберег» надежно защитит от осколков мин и пистолетных пуль.

Инженеры тульского завода «Октава», входящего в состав Госкорпорации «Ростех», создали новый бронежилет «Оберег» для саперов гуманитарного разминирования. Он отличается специальной конструкцией с увеличенной площадью защиты от осколков, и малым весом – до 5 кг. 

В версии «Оберег-С», созданной для взрывотехников, керамические бронеплиты заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр 1+. Они защищают от поражающих элементов противопехотных мин, пистолетных пуль и осколков. 

Бронежилет имеет специальную защиту паха и внутренней стороны бедер, позволяющую саперу работать с одного колена, а также усиленный ворот с вертикальной и горизонтальной регулировкой, который дает возможность носить шлем с забралом.

При работе взрывотехника забрало находится за воротом, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица. Бронежилет оснащен системой полуносилок, которая обеспечит проведение экстренной медицинской эвакуации пострадавшего. 

– «Оберег-С» мы создали для специалистов по гуманитарному разминированию. Общевойсковые образцы не предназначены для длительной работы и не обеспечивают подвижность. Мы постарались учесть все особенности работы взрывотехников. Бронежилет проходит серию испытаний и после подтверждения своих характеристик будет запущен в производство, – сказал гендиректор АО «Октава» Павел Павленко. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 22:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
завод Октавабронежилетоборонная промышленность
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 29 марта
Какие дома Тулы будут обесточены 29 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.