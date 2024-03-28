Тульский завод «Октава» разработал новый бронежилет для сапёров

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Новинка под названием «Оберег» надежно защитит от осколков мин и пистолетных пуль.

Инженеры тульского завода «Октава», входящего в состав Госкорпорации «Ростех», создали новый бронежилет «Оберег» для саперов гуманитарного разминирования. Он отличается специальной конструкцией с увеличенной площадью защиты от осколков, и малым весом – до 5 кг.

В версии «Оберег-С», созданной для взрывотехников, керамические бронеплиты заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр 1+. Они защищают от поражающих элементов противопехотных мин, пистолетных пуль и осколков.

Бронежилет имеет специальную защиту паха и внутренней стороны бедер, позволяющую саперу работать с одного колена, а также усиленный ворот с вертикальной и горизонтальной регулировкой, который дает возможность носить шлем с забралом.

При работе взрывотехника забрало находится за воротом, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица. Бронежилет оснащен системой полуносилок, которая обеспечит проведение экстренной медицинской эвакуации пострадавшего.

– «Оберег-С» мы создали для специалистов по гуманитарному разминированию. Общевойсковые образцы не предназначены для длительной работы и не обеспечивают подвижность. Мы постарались учесть все особенности работы взрывотехников. Бронежилет проходит серию испытаний и после подтверждения своих характеристик будет запущен в производство, – сказал гендиректор АО «Октава» Павел Павленко.