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Погода в Туле 29 марта: дождливо и тепло
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 29 марта: дождливо и тепло

Синоптики обещают низкое атмосферное давление.

В пятницу в регионе будет облачно. Ожидается небольшой дождь (до 1 мм за сутки). Ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью – от нуля до +5, днём – до 10 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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