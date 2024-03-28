Погода в Туле 29 марта: дождливо и тепло

Фото из архива Myslo

В пятницу в регионе будет облачно. Ожидается небольшой дождь (до 1 мм за сутки). Ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью – от нуля до +5, днём – до 10 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.