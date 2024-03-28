Какие дома Тулы будут обесточены 29 марта

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),
- ул. Дзержинского, 6/4, 8, 10, 12, 13, 15, 17,
- ул. Советская, 69, 71, 73,
- ул. Менделеевская, 2,
- ул. Луначарского, 55,
- ул. Комсомольская, 15-43 (нечётн.), 27-а,
- ул. Набережная Дрейера, 18-28, 18-а, 19-а, 24-а, 24-б,
- ул. Комсомольская, 2, 4, 5, 7,
- ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
- ул. Луначарского, 60-74 (чётн.), 44, 46, 48, 56, 64-а, 64-в, 66-б,
- ул. 5-я Криволученская 9,
- Красноармейский пр-т, 1, 2, 2-а, 4,
- ул. Советская, 10, 23,
- ул. Ленина, 17,
- ул. Сурикова, 6, 7-а, 8, 9, 11, 13, 14, 15,
- ул. Прокудина, 6, 8, 8-а, 10,
- ул. Ползунова, 12, 14, 16, 16-а, 18, 20-а, 22-а, 24-а, 26-а,
- пос. Косая Гора: ул. Папанина, 1-35 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
- ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а,
- ул. Вахрушева, 7, 8, 10,
- ул. Комсомольская, 1-б.