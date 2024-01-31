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Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с демонтажом дверей в школьном туалете

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с демонтажом дверей в школьном туалете

Чиновники заверили, что две двери уже установили, а ещё одна будет смонтирована до 2 февраля.

Городское управление образования прокомментировало ситуацию в тульском ЦО № 25, учащиеся которого пожаловались на снятые двери в кабинках женского туалета.

Оказалось, что двери были демонтированы для проведения ремонта. Две из трёх уже отремонтированы и возвращены на место, третья будет заменена до 2 февраля.

Директору ЦО напомнили о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также проведение разъяснительных мероприятий с учащимися по соблюдению правил поведения в образовательной организации.

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