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На здании школы в пос. Иншинский установят четыре мемориальные доски
Фото: co53tula-r71.gosuslugi.ru

На здании школы в пос. Иншинский установят четыре мемориальные доски

Они посвящены выпускникам этого учебного заведения, погибшим при исполнении служебных обязанностей и воинского долга.

Депутаты Тульской городской Думы приняли решение об установке мемориальных досок на здании Центра образования № 53 им. Л. Н. Толстого в пос. Иншинский. Они будут посвящены выпускникам этого учебного заведения, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

Капитан полиции Максим Алёхин погиб 5 апреля 2023 года во время проведения контртеррористической операции в Ингушетии. Посмертно он был награждён орденом Мужества.

Капитан Андрей Точилин погиб при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции 22 августа 2023 года, посмертно также был награждён орденом Мужества.

Гвардии ефрейтор Иван Куфаков погиб в зоне СВО 10 марта 2022 года, посмертно был награждён орденом Мужества.

Ефрейтор Максим Ратников погиб в зоне СВО 17 июня 2023 года, посмертно награждён крестом «За кровь и храбрость».

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Место
Тулапоселок Иншинский
 

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