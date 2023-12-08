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Экс-начальника колонии в Киреевске подозревают в превышении полномочий
Фото из архива Myslo

Экс-начальника колонии в Киреевске подозревают в превышении полномочий

Следствие считает: он заставлял заключенных покупать запчасти для автомобиля.

Следственный отдел Киреевска СУ СКР по Тульской области расследует уголовное дело экс-начальника колонии-поселения. Ему вменяют два эпизода превышения должностных полномочий.

Так, с 2022 по 2023 год экс-начальник ФКУ КП-8 УФСИН России по Тульской области заставлял осужденных покупать запчасти на авто. Взамен он разрешал покидать колонию-поселение в выходные и праздники.

— Ранее в отношении бывшего начальника колонии-поселения возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Установлено, что обвиняемый незаконно обязал одного из осужденных купить товарно-материальные ценности для нужд колонии взамен на предоставление возможности совершать краткосрочные выезды за пределы колонии, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

В настоящее время обвиняемому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.

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