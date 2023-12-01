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Спустя два месяца аварии на водонапорной башне жителям поселка Кимовского района дали воду. Но ненадолго
Фото ok.ru/group/51911152304281

Спустя два месяца аварии на водонапорной башне жителям поселка Кимовского района дали воду. Но ненадолго

Новые трубы замерзли.

Ранее Myslo писал о ситуации в поселке Казановка Кимовского района. Из-за аварии на водонапорной башне жители без воды с октября. По их словам, сооружение находится на балансе РЖД. По словам жителей, с ремонтом никто не торопился, местная администрация включилась в решение проблемы далеко не сразу.

Как сообщили жители в редакцию Myslo, 27 ноября воду им всё же дали. Но ненадолго.

— Новые трубы сразу не закопали. Ночью они замёрзли. Трубы пластиковые — греть нельзя, только разбирать, целая история. Мы попользовались водой только несколько часов! — говорят местные.

Жителям пообещали оперативно помочь, но до сих пор ситуация не решилась. 

Жители Казановки бьют тревогу и обращаются за помощью к контролирующим органам. 

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