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Прямо по улице несут покойников: прокуратура проверит «морг» на ул. Карла Маркса
Фото Алексея Пирязева.

Прямо по улице несут покойников: прокуратура проверит «морг» на ул. Карла Маркса

В прокуратуру Пролетарского района поступила жалоба от местного жителя на морг, который находится в частном секторе.

В жалобе мужчина указал, что, проезжая по улице Карла Маркса, не раз замечал, как из ритуального автомобиля выносят покойников — рядом с жилыми домами.

Из заявления:

«Сначала для меня это было шоком, но впоследствии я узнал, что по данному адресу существует так называемый частный морг. Он расположен в частном секторе, среди жилых домов. Создается впечатление, что там осуществляется какая-то незаконная деятельность. Полагаю, что недопустимо учреждать подобные организации в жилом секторе».

По указанному заявителем адресу находятся «Ритуальные услуги». Организацию проверят. 

Myslo попросил сотрудника одного из бюро ритуальных услуг разъяснить ситуацию.

— Речь здесь идет не о частном морге, скорее, о трупохранилище, то есть месте, в котором тело покойного находится после вскрытия до момента похорон. В трупохранилищах тело бальзамируют, наносят косметику и облачают в ритуальную одежду. Чаще всего трупохранилище мало походит на собственно морг.

Чаще всего это обычные морские грузовые контейнеры, без света, воды и канализации. В них нет удобств и необходимых санитарных условий.

В Туле таких трупохранилищ несколько: на ул. Щегловская Засека, в самом начале улицы Октябрьской, ул. Мосина и ул. Галкина. 

Моргами же официально называются только те, что при больницах и ТОБ СМЭ.

По словам нашего эксперта, зачастую родственники умершего, которых «окучивает» тот или иной похоронный агент, также заказывают услугу по хранению тела. При этом им обещают морг, а предоставляют такое вот трупохранилище. И о реальных условиях хранения тела их близкого человека заказчик не подозревает. Цены на такую услугу в Туле разнятся от 4 до 10 тысяч рублей.

Прямого запрета на организацию таких трупохранилищ в законе нет.

В прежнем СанПиН № 2.1.2882–11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» указано: «расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м».

Однако документ недавно был отменен. А в новом такой информации не содержится.

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