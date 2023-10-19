Прямо по улице несут покойников: прокуратура проверит «морг» на ул. Карла Маркса

Фото Алексея Пирязева.

В прокуратуру Пролетарского района поступила жалоба от местного жителя на морг, который находится в частном секторе.

В жалобе мужчина указал, что, проезжая по улице Карла Маркса, не раз замечал, как из ритуального автомобиля выносят покойников — рядом с жилыми домами.

Из заявления:

«Сначала для меня это было шоком, но впоследствии я узнал, что по данному адресу существует так называемый частный морг. Он расположен в частном секторе, среди жилых домов. Создается впечатление, что там осуществляется какая-то незаконная деятельность. Полагаю, что недопустимо учреждать подобные организации в жилом секторе».

По указанному заявителем адресу находятся «Ритуальные услуги». Организацию проверят.

Myslo попросил сотрудника одного из бюро ритуальных услуг разъяснить ситуацию.

— Речь здесь идет не о частном морге, скорее, о трупохранилище, то есть месте, в котором тело покойного находится после вскрытия до момента похорон. В трупохранилищах тело бальзамируют, наносят косметику и облачают в ритуальную одежду. Чаще всего трупохранилище мало походит на собственно морг.

Чаще всего это обычные морские грузовые контейнеры, без света, воды и канализации. В них нет удобств и необходимых санитарных условий.

В Туле таких трупохранилищ несколько: на ул. Щегловская Засека, в самом начале улицы Октябрьской, ул. Мосина и ул. Галкина.

Моргами же официально называются только те, что при больницах и ТОБ СМЭ.