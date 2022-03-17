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В Тульской области взлетели цены на кирпич и газобетон
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области взлетели цены на кирпич и газобетон

Первый замгубернатора, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание по ситуации в сфере строительства.

– В создавшихся условиях наша задача – разработать меры поддержки застройщиков, которые возводят социальные и коммерческие объекты недвижимости, – отметил глава областного кабмина.

По словам министра строительства Тульской области Константина Лопухова,  за год цены на стройматериалы выросли в среднем на 30%, а по отдельным позициям – более чем на 50%. Больше всего подорожали газобетонные блоки (210%), кирпичи (114%), оконные блоки (77%) и стекла (44%), щебень (43%) и металлочерепица (42%).

ФАС России усилила меры по недопущению необоснованного роста цен на недвижимость, оборудование, строительные и комплектующие материалы. Принимаются правовые акты для ограничения максимальной цены.

Для оперативного выявления случаев значительного роста стоимости стройматериалов и оборудования создан специальный портал – заказчики и подрядчики могут направить информацию о росте цен, а также об отказе продавать стройматериалы по ценам, ранее зафиксированным в контрактах.

Минпромторг России совместно с «Газпромбанком» и Агентством по технологическому развитию запустил новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения». С его помощью заказчики смогут публиковать запросы на приобретение товаров, а поставщики – направлять свои ценовые предложения без дополнительных затрат, согласований и посредников.

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