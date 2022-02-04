На подведение газа к частным домам туляков нужно почти 3 млрд рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Зампредседателя Правительства РФ Александр Новак провел заседание штаба по газификации. В нем принял участие глава тульского кабмина Валерий Шерин.

В Тульской области в программу догазификации включено 17003 объекта в 916 населенных пунктах. Программа рассчитана до 2024 года. На выполнение социальной газификации необходимо почти 3 млрд рублей.

По словам Валерия Шерина, на догазификацию домовладений поступило 8996 заявок, из которых 3774 уже принято в работу. Заявки принимаются в 17 пунктах, на сайтах газораспределительных организаций, на портале Единого оператора газификации, портале Госуслуг и в отделениях МФЦ. Работает тематическая горячая линия, её телефон: 8(800)101-00-04.

С начала действия программы уже газифицировано почти 600 домовладений. До конца этого года планируется подключить ещё 7000. Региональным законодательством предусмотрены меры соцподдержки граждан для приобретения газового оборудования. По поручению Алексея Дюмина прорабатываются дополнительные меры.