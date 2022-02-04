новости
новости
Регистрация
На подведение газа к частным домам туляков нужно почти 3 млрд рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На подведение газа к частным домам туляков нужно почти 3 млрд рублей

Зампредседателя Правительства РФ Александр Новак провел заседание штаба по газификации. В нем принял участие глава тульского кабмина Валерий Шерин.

В Тульской области в программу догазификации включено 17003 объекта в 916 населенных пунктах. Программа рассчитана до 2024 года. На выполнение социальной газификации необходимо почти 3 млрд рублей.

По словам Валерия Шерина, на догазификацию домовладений поступило 8996 заявок, из которых 3774 уже принято в работу. Заявки принимаются в 17 пунктах, на сайтах газораспределительных организаций, на портале Единого оператора газификации, портале Госуслуг и в отделениях МФЦ. Работает тематическая горячая линия, её телефон: 8(800)101-00-04.

С начала действия программы уже газифицировано почти 600 домовладений. До конца этого года планируется подключить ещё 7000. Региональным законодательством предусмотрены меры соцподдержки граждан для приобретения газового оборудования. По поручению Алексея Дюмина прорабатываются дополнительные меры.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 −4
Другие статьи по темам
Событие
догазификация частных домовпрограмма газификацииправительство Тульской областисовещаниепоручение Алексея Дюмина
Люди
Валерий Шерин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский педуниверситет проведёт неделю открытых дверей для будущих абитуриентов
Тульский педуниверситет проведёт неделю открытых дверей для будущих абитуриентов
На выходных в Тульской области выпадет снег
На выходных в Тульской области выпадет снег
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.