Кто может получить налоговые льготы автоматически: разъяснение ФНС России

Некоторые категории граждан могут не подавать заявление в налоговую инспекцию – льготы и вычеты будут начислены без их участия.

УФНС России по Тульской области напоминает, что для отдельных категорий граждан предусмотрен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот и налоговых вычетов. К таким категориям налогоплательщиков относятся:

инвалиды I и II групп инвалидности;

инвалиды с детства, дети-инвалиды;

пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет, которым выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

физические лица предпенсионного возраста (соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года);

физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

физические лица – в отношении хозяйственных строений или сооружений площадью не более 50 кв. м., расположенных на участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, с налогового периода 2018 года в беззаявительном порядке предоставляется дополнительный налоговый вычет физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей.

Беззаявительный порядок предусматривает предоставление налоговой льготы и налогового вычета без обращения налогоплательщика. Информация о том, что налогоплательщик имеет право на льготы, может быть получена несколькими способами:

1) если налогоплательщик раньше подавал заявление на льготу или вычет;

2) от органов, организаций, должностных лиц по системе межведомственного электронного взаимодействия, если основание для предоставления льготы возникло не ранее 2018 года.

Беззаявительный порядок предоставления льготы применяется только в том случае, если основание для их предоставления возникло не ранее 2018 года.

Для других налогоплательщиков, имеющих право на налоговые льготы, при отсутствии соответствующей информации в налоговом органе, льготы предоставляются на основании письменного заявления.

Вместе с ним следует подать документы, подтверждающие право на льготу. Сделать это необходимо до 1 апреля. Заявление можно направить в любой налоговый орган, через МФЦ или онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Подробную информацию о налоговых льготах можно найти в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».