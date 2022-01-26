За год прокуратура Тульской области выявила более 2500 коррупционных нарушений

Фото из архива MySlo

В ведомстве подвели итоги работы по предупреждению и выявлению коррупции.

В 2021 году прокуроры выявили 2554 нарушения, связанных с коррупцией. Подано 210 протестов на незаконные правовые акты, внесено 623 представления. 729 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 53 – к административной.

В суды направлено 56 исков, в органы предварительного расследования передано 18 материалов, по результатам их рассмотрения возбуждено 16 уголовных дел.

Одно юридическое лицо привлечено к административной ответственности за незаконное вознаграждение, ему назначен штраф в размере 1 млн рублей. За незаконное привлечение к работе бывших госслужащих 36 человек оштрафованы на 2330000 рублей.

Проведены 282 проверки исполнения требований закона «О противодействии коррупции», выявлено 665 нарушений, подано 110 протестов, внесено 246 представлений, 258 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, шесть исков направлено в суд.