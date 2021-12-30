Фото: пресс-служба 106-й гвардейской дивизии ВДВ
Десантники прокатили юного туляка на снегоходе
Командир тульской дивизии ВДВ Владимир Селивёрстов принял участие во Всероссийской новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний».
Командир соединения исполнил новогоднее желание юного туляка Матвея Муравьёва, который написал, что мечтает побывать на службе в гвардейском соединении и прокатиться на снегоходе.
Мечту мальчика помогли исполнить военнослужащие разведывательного батальона гвардейского соединения. Они пригласили Матвея на территорию тренировочного полигона и провели экскурсию.
Затем опытный инструктор прокатил маленького гостя на снегоходе по специальной трассе, а после мероприятия мальчика и его родителей ждал горячий чай со сладостями.
Другие статьи по темам
Место