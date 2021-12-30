Десантники прокатили юного туляка на снегоходе

Фото: пресс-служба 106-й гвардейской дивизии ВДВ

Командир соединения исполнил новогоднее желание юного туляка Матвея Муравьёва, который написал, что мечтает побывать на службе в гвардейском соединении и прокатиться на снегоходе.

Мечту мальчика помогли исполнить военнослужащие разведывательного батальона гвардейского соединения. Они пригласили Матвея на территорию тренировочного полигона и провели экскурсию.

Затем опытный инструктор прокатил маленького гостя на снегоходе по специальной трассе, а после мероприятия мальчика и его родителей ждал горячий чай со сладостями.