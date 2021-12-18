Ночью в Туле на Металлургов «Шкода» улетела в столб

Фото из телеграм-канала «Происшествия. Тула».

Машина сильно повреждена, но обошлось без жертв.

ДТП случилось сегодня ночью 0.40 на ул. Металлургов в районе оста. Декабристов.

В попутном направлении у светофора столкнулись «Лада» и «Шкода». Предположительно, иномарка притормаживала на красный сигнал светофора, ехавшая же следом «Лада» не успела снизить скорость и врезалась в «Шкоду».

В УГИБДД России по Тульской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.