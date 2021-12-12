В Донском пропал 36-летний мужчина

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В Донском пропал 36-летний Михаил Михайлович Бровкин. О его местонахождении ничего не известно с 10 декабря. К поискам Михаила подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Примеры пропавшего: рост 178 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.

Был одет: светло-коричневая камуфляжная куртка, синие брюки, черные кроссовки, черная шапка.

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