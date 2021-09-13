Туляков приглашают на мультимедийное шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции»
7 октября в Городском концертном зале покажут новое шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Впервые в Туле! Евгения Зима (создатель шоу «Музыка в темноте», которое произвело незабываемое впечатление на туляков в октябре 2020-го) представляет новое мультимедийное шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции».
Современное прочтение музыки Антонио Вивальди и магия дополненной реальности (AR) погружают зрителей в иммерсивный опыт глубоких переживаний. Вместо обычного восприятия – активное
участие: каждый гость шоу сам выбирает, каким для него будет конец этой истории. История любви, история о том, кем же на самом деле был Вивальди и был ли вообще…
Шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции» от Евгении Зимы и ее команды – это живой звук, визуальные спецэффекты, неожиданное прочтение классической музыки известного венецианца.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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