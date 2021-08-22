новости
новости
Регистрация
В лесах Тульской области после дождей вырос редкий краснокнижный гриб
Фото: Дирекция ООПТ Тульской области.

В лесах Тульской области после дождей вырос редкий краснокнижный гриб

Это Ежовик коралловидный.

В лесах Заокского района после дождей появились грибы, среди которых есть редкие виды. Так, один из самых красивых и узнаваемых — это Ежовик коралловидный Herycium coralloides. Он занесен в Красные книги Тульской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской областей.

Как сообщает Дирекция особо охраняемых природных территорий региона, этот гриб обычно растет на крупномерном валеже лиственных деревьев. В Тульской области, в основном, встречается в широколиственных лесах, на больших поваленных бревнах берез, вязов или дубов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 08:20 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
редкий грибкраснокнижный грибЕжовик коралловидный
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской детской областной больнице работает ретинальная педиатрическая камера
В Тульской детской областной больнице работает ретинальная педиатрическая камера
В Упе на Казанской набережной плавает дохлая рыба
В Упе на Казанской набережной плавает дохлая рыба
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.