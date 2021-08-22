В лесах Тульской области после дождей вырос редкий краснокнижный гриб

Фото: Дирекция ООПТ Тульской области.

В лесах Заокского района после дождей появились грибы, среди которых есть редкие виды. Так, один из самых красивых и узнаваемых — это Ежовик коралловидный Herycium coralloides. Он занесен в Красные книги Тульской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской областей.

Как сообщает Дирекция особо охраняемых природных территорий региона, этот гриб обычно растет на крупномерном валеже лиственных деревьев. В Тульской области, в основном, встречается в широколиственных лесах, на больших поваленных бревнах берез, вязов или дубов.