В Туле детская больница подверглась нашествию муравьёв

Кадр из видео

Туляк Алексей Ж. опубликовал в Instagram видео, снятое в Тульской городской детской клинической больнице на ул. Кутузова. В инфекционном боксе лежит его маленькая дочка и крохотное помещение просто кишит муравьями. Насекомые ползают по подоконнику и тумбочке.

По информации регионального минздрава, этот бокс закрыт, там проведена дезинсекционная обработка и дезинфекция. Планируется, что обработаны будут все помещения больницы. Назначена ведомственная проверка, к должностным лицам, ответственным за соблюдение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры.