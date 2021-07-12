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В Туле детская больница подверглась нашествию муравьёв
Кадр из видео

В Туле детская больница подверглась нашествию муравьёв

Насекомые просто кишат в палате, где лежит маленькая девочка.

Туляк Алексей Ж. опубликовал в Instagram видео, снятое в Тульской городской детской клинической больнице на ул. Кутузова. В инфекционном боксе лежит его маленькая дочка и крохотное помещение просто кишит муравьями. Насекомые ползают по подоконнику и тумбочке.

По информации регионального минздрава, этот бокс закрыт, там проведена дезинсекционная обработка и дезинфекция. Планируется, что обработаны будут все помещения больницы. Назначена ведомственная проверка, к должностным лицам, ответственным за соблюдение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры.

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