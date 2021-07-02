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В Туле благоустройство Кировского сквера перенесли на 2023 год

В Туле благоустройство Кировского сквера перенесли на 2023 год

Вместо него администрация города решила благоустроить другие общественные пространства.

Читатели обратились в редакцию Myslo с вопросом — когда же Кировский сквер будет благоустроен?

– Делали, делали и забросили! Реконструкцию начали в 2019 году, в 2020-м случилась китайская пандемия (будь она неладна!). На дворе 2021-й, в сквере никаких работ не ведется. Какая судьба его ждет? Где обещанный ремонт и благоустройство? Где красивый и обновленный сквер? — пишут туляки.

 
Напомним, Кировский сквер благоустраивали по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В феврале 2019 г. в Туле был утвержден двухэтапный проект реконструкции пространства. Его стоимость — более 100 млн рублей.
 

В 2019 году в сквере демонтировали старую и положили новую плитку, заасфальтировали дорожки (правда, не до конца), обустроили газоны в виде холмов, облицевали их клинкерной плиткой, посадили деревья.

Уже установлены заявленные арт-объекты «Кашалот» и «Маяк». Кстати, синий кит не особо понравился жителям и даже возмутил.

– Заход-выход из этого кита выглядит… эпично, — писала наша читательница.
 
– Почему кит синий? Думаю, авторы проекта и ответственные товарищи из администрации не знают про молодежные субкультурные символы, — возмущался туляк Евгений.
 
Второй этап благоустройства из-за коронавируса в прошлом году заморозили. Myslo направил запрос в администрацию Тулы с вопросом, когда же в сквере начнутся работы. Ответ за подписью первого замглавы администрации Ильи Беспалого нам прислали спустя месяц.
 
Выяснилось, что благоустройство сквера перенесли на 2023 год.
– Благоустройство Кировского сквера в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018−2024 годы» предполагалось провести в два этапа. В 2019 году в Туле реализован первый этап. Подрядная организация ООО «Ледокол» полностью выполнила запланированные работы: удалила деревья, демонтировала и установила ограждения, установила малые архитектурные формы, игровое оборудование «Сетка в вращением», обустроила пешеходные дорожки, освещение.
 
С учетом мнений жителей об общественных пространствах города, которые требуют приведения в порядок в первую очередь, планы администрации города по благоустройству были скорректированы.
 
В 2021 году в Туле работы проводят на общественной территории напротив домов № 10 по ул. Кирова и № 125 по ул. Епифанской, появится сквер 80-летия обороны Тулы. В 2022 году планируют реализовать проект по благоустройству общественной территории между домами № 91 по ул. Октябрьской и № 15 по ул. Максимовского.
 
Проведение второго этапа благоустройства Кировского сквера намечено на 2023 год, — говорится в ответе.
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:35 −2
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