В Туле отлетевшее у легковушки колесо врезалось в другую машину

Фото: Lexus650.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Днем 2 июля на мосту через ул. Рязанскую в Туле, неподалеку от гипермаркета «Линия» произошло ДТП. Об этом корреспонденту Myslo сообщил пользователь нашего сайта Lexus650.

Судя по положению авто, во время движения у отечественной легковушки отлетело колесо, врезалось во встречную иномарку и потом укатилось с дороги.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники ГИБДД.