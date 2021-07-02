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В Туле отлетевшее у легковушки колесо врезалось в другую машину
Фото: Lexus650.

В Туле отлетевшее у легковушки колесо врезалось в другую машину

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Днем 2 июля на мосту через ул. Рязанскую в Туле, неподалеку от гипермаркета «Линия» произошло ДТП. Об этом корреспонденту Myslo сообщил пользователь нашего сайта Lexus650.
 
 
Судя по положению авто, во время движения у отечественной легковушки отлетело колесо, врезалось во встречную иномарку и потом укатилось с дороги.
 
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники ГИБДД.
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:24 +1
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