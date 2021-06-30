Тульские спасатели продезинфицировали автостанцию «Восточная»: фоторепортаж

Тульские спасатели продезинфицировали общественный транспорт и здание автостанции «Восточная». Обработку провели специальными средствами с помощью ранцевого распылителя.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области уточняет, что дезинфицирующий раствор безопасен для людей и животных, но разрушительно влияет на вирусы.

В целом же силами сотрудников ведомства обеззараживание общественных территорий, зданий и сооружений во всех муниципальных образованиях проводится ежедневно, преимущественно в утренние часы.

Так, за прошедшую неделю продезинфицировано более 190 объектов общей площадью более 90 000 квадратных метров.

– Основные усилия по дезинфекции в данный момент сосредоточены на транспортной инфраструктуре, в том числе общественном транспорте. Сегодня силами сотрудников 1 пожарно-спасательного отряда МЧС России проведена санитарная обработка трех автовокзалов Тулы, — рассказала пресс-служба ведомства.