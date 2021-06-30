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Тульские спасатели продезинфицировали автостанцию «Восточная»: фоторепортаж

Тульские спасатели продезинфицировали автостанцию «Восточная»: фоторепортаж

Работы провели сегодня, 30 июня.

Тульские спасатели продезинфицировали общественный транспорт и здание автостанции «Восточная». Обработку провели специальными средствами с помощью ранцевого распылителя.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области уточняет, что дезинфицирующий раствор безопасен для людей и животных, но разрушительно влияет на вирусы.

 

В целом же силами сотрудников ведомства обеззараживание общественных территорий, зданий и сооружений во всех муниципальных образованиях проводится ежедневно, преимущественно в утренние часы.

Так, за прошедшую неделю продезинфицировано более 190 объектов общей площадью более 90 000 квадратных метров.

– Основные усилия по дезинфекции в данный момент сосредоточены на транспортной инфраструктуре, в том числе общественном транспорте. Сегодня силами сотрудников 1 пожарно-спасательного отряда МЧС России проведена санитарная обработка трех автовокзалов Тулы, — рассказала пресс-служба ведомства.

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Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 1
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 2
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 3
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 4
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 5
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 6
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 7
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 8
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 9
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 10
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 11
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 12
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 13
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 14
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 15
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 16
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 17
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 18
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 19
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 20
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 21
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 22
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 23
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 24
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 25
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 26
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 27
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 28
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 29
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 30
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 31
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 32
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 33
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 34
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 35
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 36
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 37
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 38
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 39
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 40
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 41
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 42
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 43
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 44
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 45
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 46
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 47
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 48
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 49
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 50
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 51
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 52
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 53
Тульские спасатели продезинфицировали автовокзал «Восточный», Фото: 54
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