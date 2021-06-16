Застройщика тульского ЖК «Айсберг» проверят на предмет растраты средств дольщиков

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Первый замгубернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание межведомственной комиссии по вопросам долевого строительства в регионе. Он отметил, что в решении проблем дольщиков региона просматривается положительная динамика.

Уже достроены и приняты Госстройнадзором дом на ул. Свободы (застройщик ООО «Либерти»), Космос-дом (застройщик ООО «Тула-Сити») и 5-й дом ЖК «Вертикаль» на ул. Шухова (ООО «Восход»). На минувшей неделе на выездном совещании рассматривалось завершение строительства двух домов ЖК «1-й Юго-Восточный». Они будут сданы в соответствии с графиком в 2021 и 2022 году. Три дома в ЖК «Времена года» достроят до конца текущего года.

На комиссии обсудили строительство домов ЖК «Молодежный». Работы идут низкими темпами. По словам представителя застройщика, сейчас в трех домах 4-го этапа (№ 13, 14 и 17) устраняют недочеты, препятствующие подключению к сетям. Завершается благоустройство территории. Планируется, что до конца месяца строительство будет завершено и дома будут предъявлены на итоговую проверку Госстройнадзору. Еще два дома этого этапа застройщик планирует завершить до 1 августа, а дома 5-го этапа (№ 18-21) – до 1 сентября.

Представитель застройщика ЖК «АЙСБЕРГ-ЭКО-life» пояснил, что на всей территории завершены работы по прокладке внешних коммуникаций. Дома планируется достроить и ввести в эксплуатацию в октябре текущего года.

Представитель застройщика ЖК «Айсберг» сообщил, что строительство одного дома, который строится с привлечением средств дольщиков, возобновится в ближайшее время. Строительство планируется завершить в 3 квартале 2022 года.

Валерий Шерин поручил руководителю инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павлу Мусиенко проанализировать финансовое положение застройщика и при наличии признаков необоснованного расходования средств дольщиков направить обращение в правоохранительные органы.