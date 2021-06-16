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В Туле отметили «День призывника»
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле отметили «День призывника»

Мероприятие прошло в военно-патриотическом парке «Рубеж обороны».

Традиционные проводы юношей на военную службу провели сотрудники молодежного центра «Спектр». С приветственным словом к ребятам обратилась заместитель главы администрации города Тулы Инесса Фельдман.

Она отметила, что этот год для Тулы юбилейный. Туляки отмечают сразу две значимые даты: 80-летие обороны и 45-летие присвоения звания «Город-Герой». Она пожелала молодым людям достойно нести службу в рядах армии, чтобы этот опыт помог в дальнейшем определиться с выбором жизненного пути.

Начальник отдела военного комиссариата Тульской области по городскому округу город Тула Павел Драчевский вручил призывникам повестки и книги об истории Великой Отечественной войны и обороне Тулы.

Затем для ребят провели экскурсию «Непокоренный рубеж» об обороне Тулы, познакомили с интерактивными площадками парка, где они смогли попробовать свои силы в метании гранат, стрельбе, сборке-разборке автомата Калашникова.

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сегодня, в 21:53 −3
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