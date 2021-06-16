Житель Суворова задолжал сыновьям 80 тысяч рублей и отправится на обязательные работы

Если долг не будет погашен в ближайшее время, мужчину ждёт уголовное наказание.

На исполнении в отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя более 80 тысяч рублей – мужчина долгое время не платил алименты на содержание двух сыновей.

Должник полностью игнорировал свои обязательства перед детьми, не интересовался их жизнью. Приставы составили в отношении него административный протокол. В качестве наказания нерадивому отцу назначено 40 часов обязательных работ.

Если после этого долг не будет погашен, мужчину привлекут к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. Всего с начала года судебными приставами Тульской области к административной ответственности привлечено 485 жителей региона, уклоняющихся от уплаты алиментов.