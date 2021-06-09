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В Маслово от удара молнии загорелась крыша частного дома
Фото и видео Анжелы Голубевой и Ольги Игнатьевой.

В Маслово от удара молнии загорелась крыша частного дома

В тульском селе Маслово на улице Ландышевой сегодня утром произошел локальный апокалипсис.

В один из домов на улице Ландышевой попала молния, после чего загорелась крыша деревянного строения. Об инциденте в соцсетях рассказала тулячка Анжела Голубева.

– Службы сработали отлично, крышу потушили. Через полчаса — новый заход грозы с градом. Уже три атаки этой безумной свистопляски, а в семи минутах езды от нас и капли не упало, — написала местная жительница.
 
 
Кроме грозы и молнии на село обрушился и крупный град.
 
 

В Тулу же непогода пришла уже после обеда. Судя по прогнозам синоптиков, она сохранится в регионе до завтрашнего дня.

 

Друзья, засняли непогоду? Делитесь фотографиями в комментариях! Или присылайте нам в группу ВКонтакте и директ Instagram.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:30 +4
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