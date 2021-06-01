Кому досталась путевка в Крым?

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» подвела итоги розыгрыша туристической путевки в Крым. Обладателем главного приза стала жительница Тулы Ольга Войнова.

Организаторы 19 мая разыграли путевку в Крым. Ольга Войнова, как и другие 5698 человек, ранее отправила заявку на участие. Как уточнили организаторы, победителя определили с помощью генератора случайных чисел. Еще три участника – Валерий Смирнов, Юлия Леонова и Елена Морозова — получат приз первой категории: подарочный сертификат на полет от компании «Аэрофлот». Другие 10 человек выиграли бытовую технику. Остальным победителям вручат памятные призы.

Напомним, участниками конкурса могли стать все совершеннолетние жители Тульской области. Для регистрации было достаточно заполнить анкету на сайте ср2021.рф или стать участником опроса «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ». Решившие сканворд в партийной газете тоже могли отправить заявку.

По словам члена Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Александра Бычкова, розыгрыш проводился в честь объединения «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За Правду». Напомним, решение об объединении левопатриотических сил было принято в феврале на партийном съезде в Москве. При этом выиграть путевку и другие ценные призы мог любой участник — вне зависимости от политических взглядов.