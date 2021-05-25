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Тулячку осудили за незаконный оборот наркотиков

Тулячку осудили за незаконный оборот наркотиков

26-летняя женщина планировала продать 64 грамма марихуаны.

В Туле ранее судимая местная жительница признана виновной в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в июле прошлого года 26-летняя женщина продала марихуану знакомому, а спустя пару дней обвиняемую арестовали стражи порядка - при попытке продать наркотики незнакомым ей людям. Дома у Регины И. обнаружили 64 грамма марихуаны.

Решением суда женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. 

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