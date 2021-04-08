«Накажи автохама»: это из-за лени, жлобства или отсутствия парковок?

Сегодня в нашей традиционной рубрике «Накажи автохама» — подборка самых частых нарушений, которые присылают в редакцию Myslo туляки. Это парковка везде, где «только нельзя».

Тула, ул. Сойфера, 1. Съемка: 04.02.2021, время 14.30:

Новомосковск, ул. Маяковского, 34. Съемка: 07.04.2021, около 10.00:

Тула, остановка «Автовокзал», тротуар рядом со входом в ТулГУ. Дата съемки: 07.04.2021, время 10.50:

Тула, ул. Марата, 35. Дата съемки: 07.04.2021, время около 10.00:

Тула, остановка «Ул. Степанова». По словам автора фото, машина простояла так около четырех часов. Дата съемки: 05.04.2021, время с 14.00 до 18.00:

Тула, ул. Буденного, 90-а. Дата съемки: 07.04.2021, около 8.00:

Тула, ул. Первомайская, 5. Дата съемки: 07.04.2021, время 16.40:

Тула, ул. Декабристов, рядом с домами №12, 14, 6 и 8. Актуальные дата и время съемки на фото.

«И так каждый день. В ста метрах есть три огромных платных парковки, и они пустые», – сообщил автор снимков.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.