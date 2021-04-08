«Накажи автохама»: это из-за лени, жлобства или отсутствия парковок?
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Тула, остановка «Автовокзал», тротуар рядом со входом в ТулГУ. Дата съемки: 07.04.2021, время 10.50:
Тула, ул. Марата, 35. Дата съемки: 07.04.2021, время около 10.00:
Тула, остановка «Ул. Степанова». По словам автора фото, машина простояла так около четырех часов. Дата съемки: 05.04.2021, время с 14.00 до 18.00:
Тула, ул. Буденного, 90-а. Дата съемки: 07.04.2021, около 8.00:
Тула, ул. Первомайская, 5. Дата съемки: 07.04.2021, время 16.40:
Тула, ул. Декабристов, рядом с домами №12, 14, 6 и 8. Актуальные дата и время съемки на фото.
«И так каждый день. В ста метрах есть три огромных платных парковки, и они пустые», – сообщил автор снимков.
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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.