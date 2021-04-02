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В Донском в колонию пытались передать телефоны с помощью дрона

В Донском в колонию пытались передать телефоны с помощью дрона

39-летнего доставщика задержали сотрудники УФСИН.

В Донском сотрудники исправительной колонии строгого режима №5 задержали 39-летнего мужчину при попытке доставки запрещенных предметов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.
 
Передать «подарки» гражданин хотел с помощью квадрокоптера вчера, 1 апреля. В его спортивной сумке обнаружили 33 мобильных телефона, 26 сим-карт, 9 зарядных устройств, 5 USB-проводов, 7 WI-FI роутеров и 1 гарнитуру к мобильному телефону.
 
Задержанный объяснил,  что к нему обратился неизвестный
гражданин и предложил осуществить доставку за деньги. По факту задержания мужчины составлен административный протокол, а заказчика посылки предстоит найти сотрудникам оперативного отдела колонии.  

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