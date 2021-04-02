В Донском в колонию пытались передать телефоны с помощью дрона

В Донском сотрудники исправительной колонии строгого режима №5 задержали 39-летнего мужчину при попытке доставки запрещенных предметов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Передать «подарки» гражданин хотел с помощью квадрокоптера вчера, 1 апреля. В его спортивной сумке обнаружили 33 мобильных телефона, 26 сим-карт, 9 зарядных устройств, 5 USB-проводов, 7 WI-FI роутеров и 1 гарнитуру к мобильному телефону.

Задержанный объяснил, что к нему обратился неизвестный