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Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области, Герой России.

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем!

В этот замечательный праздник все самые теплые слова адресованы вам.

Ваши нежность, чуткость и трогательная забота окружают нас, мужчин, с самого детства. Спасибо вам за материнскую любовь и поддержку, за мудрые наставления и добрые советы. За уют и тепло домашнего очага, которые способны создать только вы.

Оставайтесь всегда такими же обаятельными и отзывчивыми. Продолжайте удивлять и восхищать нас, наполнять нашу жизнь смыслом, делать её ярче и интереснее.

От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия, счастья и,

конечно, любви!



Николай Воробьев,

председатель Тульской областной Думы,

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Дорогие женщины!

От имени депутатов Тульской областной Думы сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Ваши красота и нежность, мудрость и доброта, оптимизм и энергия во все времена восхищали мужчин. Сегодня вы не только воспитываете детей, поддерживаете в доме благополучие и уют, но и добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности.

Спасибо вам, дорогие женщины, за огромное трудолюбие и душевность, за ваше умение делать мир ярче и красивее.

Пусть в вашей душе всегда цветет весна и все ваши мечты сбываются!

От всего сердца желаю вам любви и внимания родных и близких, крепкого здоровья и благополучия!



Ольга Слюсарева, глава муниципального образования город Тула,

Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы.

Дорогие тулячки! Милые, добрые, любимые наши женщины! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с Международным женским днем!

Первый весенний праздник полон света, тепла и радости. В этот день все лучшие слова и поступки адресованы женщинам, но они не могут в полной мере отразить вашей многогранности.

Тулячки прославляют наш город-герой далеко за его пределами. Наши женщины давно уже доказали, что они – не слабый пол. Да, вы хрупкие, нежные, ранимые, любящие, но вам по плечу любые задачи и свершения. Вы милосердные, сострадательные, искренние. И при этом – целеустремленные, успешные, сильные. Вы бесспорно прекрасны!

8 Марта – праздник цветов и любви. Хочется, чтобы таким был каждый ваш день, чтобы с вами всегда были забота и внимание близких, радость от комплиментов и весеннего настроения.

Пусть ваш дом будет наполнен счастьем и смехом, а за ежедневными заботами не теряется гармония и полнота жизни!

Желаем вам здоровья, благополучия и удачи!



Дмитрий Федотов,

депутат Тульской городской Думы.

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается! В этот день мы посвящаем вам всё свое внимание и выражаем бесконечную благодарность за то, что дарите нам жизнь, воспитываете наших детей, проявляете искреннюю заботу, доброту и великодушие.

Природа наделила женщин красотой и созидательной энергией, жизненной мудростью и удивительным терпением. Ваше стремление сделать жизнь вокруг совершеннее меняет к лучшему мир.

Желаю вам крепкого здоровья, неувядаемой красоты, благополучия и счастья!

Пусть в вашей жизни будет вечная весна, светит ярко солнце, поют птицы, а в доме царят согласие и любовь!

Улыбок, хорошего настроения!



Николай Петрунин,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Милые женщины!

Искренне поздравляю вас с Международным женским днем!

Роль женщины в современном мире невозможно переоценить.

Вы активно участвуете в политической и общественной жизни страны, достигаете высоких результатов в профессиональной деятельности, успешно решаете вопросы бизнеса и управления, храните семейный очаг и воспитываете детей, способствуете укреплению общечеловеческих, культурных и духовных ценностей.

Вы – источник любви, доброты и душевной щедрости.

Желаю вам, чтобы в жизни было как можно больше светлых дней.

Пусть вас окружают дорогие, близкие и любящие люди.

Пусть дети радуют вас своими успехами.

Крепкого вам здоровья, счастья, семейного благополучия!



Виктор Дзюба,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие женщины!

Примите мои самые искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта.

Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой.

Женщина – всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение теплоты и уюта, источник вдохновения.

Тульская земля богата умными, талантливыми и красивыми женщинами. Спасибо вам за мудрость и великое терпение, за умение сострадать и сочувствовать, за воспитание детей и щедрость души.

Пусть этот весенний праздник подарит вам прекрасное настроение, согреет теплом родных и близких, а в жизни будет как можно больше светлых, радостных дней и счастливых перемен.

Желаю здоровья, материнского счастья, семейного благополучия и чтобы в вашем доме всегда царили мир и согласие!



Владимир Афонский,

заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту

и строительству, член фракции «Единая Россия».

Милые, дорогие, прекрасные! Всё это о вас – наши любимые жены, матери, дочери, сестры! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Вы даете нам жизнь, привносите в нее всё самое светлое и доброе, окружаете нас заботой и вниманием, создаете атмосферу уюта и домашнего тепла. Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда были и будут предметом искреннего восхищения, вдохновляют нас на великие дела.

Благодаря вам в современном мире остаются незыблемыми такие ценности, как семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее. Вы обладаете удивительной способностью совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью.

В этот весенний день от всей души желаю вам семейного тепла, любви, счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи! Будьте всегда такими же красивыми, обаятельными и неповторимыми! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые мужчины, а в доме царят мир и согласие!



Александр Швыков,

депутат Тульской городской Думы,

секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Тулы.

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с праздником – Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник наполнен приятными мгновениями и особым радостным настроением. Вы делаете этот мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью совмещать домашние заботы с профес­сиональной деятельностью.

В нашем городе многое держится на ваших знаниях, ответственности и трудолюбии. За каждым успехом региона стоят ваши таланты и профессионализм. Примите слова искренней благодарности за ваш труд, душевное тепло и неравнодушное отношение ко всему, что происходит вокруг вас.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и счастливых дней! От всей души желаю вам лучезарного настроения и исполнения желаний! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С праздником!



Илья Курилов,

генеральный директор Императорского Тульского оружейного завода.

Дорогие женщины!

Примите сердечные и искренние поздравления с самым нежным праздником – Международным женским днем!

8 Марта – это праздник, с которого начинается весна. Он посвящается вам, милые дамы, самым прекрасным и мудрым! Только вы умеете сочетать в себе нежность и силу, красоту и ум, быть хранительницами домашнего очага и профессионалами на работе. Вы многое умеете, многое можете сами, и нас, мужчин, вдохновляете на свершения. Ради вас мы живем!

В этот день я хочу пожелать вам красоты и здоровья, оптимизма и душевного тепла. Будьте счастливы и любимы, а мы об этом позаботимся.



Борис Сокол,

президент компании «Щекиноазот».

Милые женщины!

Примите самые сердечные поздравления с прекрасным праздником – Международным женским днем!

Он стал символом весеннего обновления, поклонения женщине, признания ее огромной роли в жизни социума и каждой семьи.

Всё самое лучшее в этом мире связано с вами, дорогие женщины! Вы дарите ласку и заботу каждому члену вашей семьи. Ваши сердца не знают покоя, в них всегда столько тепла и участия, столько переживаний о близких вам людях. Только вы владеете секретом, как наполнить светом и радостью дом, как сделать его уютным, как словом залечить душевные раны и взглядом направить на подвиги и созидание во имя семьи и страны. Мы, мужчины, находим много поводов, чтобы гордиться вами.

В компании «Щекиноазот» трудится немало женщин, они вместе с мужской половиной нашего коллектива ведут завод к новым успехам и победам. Мы знаем: на вас всегда можно положиться, доверить кропотливые дела, сложные задачи, и вы никогда не подведете.

Пусть радостное, приподнятое настроение сегодняшнего дня не покидает вас и в дальнейшем! Пусть мужчины балуют вас и вдохновляют! Пусть в ваших сердцах и домах всегда царят любовь и гармония! Мира вам и благополучия, успехов и оптимизма!



Евгений Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ.

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Пусть этот весенний праздник принесет вам радость, прекрасное настроение, любовь и тепло ваших близких.

Мы благодарим вас за понимание и поддержку, мудрость и нежность, за неповторимое умение делать наш мир добрее и благороднее. Вы – мамы, бабушки, жены, сестры, невесты, дочери, наши музы, главный стимул творить, вершить, добиваться новых высот.

А еще вы не уступаете мужчинам в умении решать любые сложные задачи, будучи высококлассными специалистами и настоящими профессионалами своего дела.

Спасибо вам за ваш труд, преданность делу, трепетную, материнскую любовь.

Примите низкий поклон, дорогие женщины! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, счастья и уверенности в каждом новом дне!



Сергей Галкин,

начальник УМВД России по Тульской области, генерал-майор полиции.

Уважаемые жительницы Тульской области!

От имени всех мужчин – сотрудников органов внутренних дел сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днём! Для нас образ женщины был и остается символом красоты, душевной чистоты и нежности. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, любви и уюта в вашем доме!



Дмитрий Радван,

врио начальника Управления Росгвардии по Тульской области, полковник.

Дорогие женщины!

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю с Международным женским днем 8 Марта.

Этот прекрасный весенний праздник является символом жизни, вдохновения, неувядаемой красоты. Вы делаете мир гармоничнее и добрее.

Примите искренние пожелания семейного счастья, успехов, прекрасного весеннего настроения!