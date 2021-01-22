В Туле появится сквер памяти Натальи Грамолиной

На фото Наталья Грамолина.

Где именно он будет расположен, пока обсуждается.

Губернатор Алексей Дюмин встретился с директором музея-заповедника В. Д. Поленова Натальей Поленовой. Глава региона отметил, что музей — одна из визитных карточек региона.

Алексей Дюмин – В этом огромная заслуга Натальи Николаевны Грамолиной, которая посвятила развитию музея многие годы. Наталья Николаевна была искренним, открытым человеком. Она внесла огромный вклад в сохранение культурного наследия Тульской области и всей России, а музей был делом всей ее жизни.

Губернатор обсудил вопросы по увековечиванию памяти Натальи Грамолиной. Речь шла о создании сквера памяти Натальи Николаевны в Туле, открытии мемориальной доски на фасаде здания Поленовского подворья. Наталья Поленова предложила в июне 2021 года организовать на площадке музея — детский театральный и музыкальный фестивали.





Глава региона поддержал эти инициативы и поручил проработать их министерству культуры Тульской области до 1 марта совместно с музеем и администрацией Тулы.