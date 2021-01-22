В Туле появится сквер памяти Натальи Грамолиной
Где именно он будет расположен, пока обсуждается.
Губернатор Алексей Дюмин встретился с директором музея-заповедника
Алексей Дюмин
– В этом огромная заслуга Натальи Николаевны Грамолиной, которая посвятила развитию музея многие годы. Наталья Николаевна была искренним, открытым человеком. Она внесла огромный вклад в сохранение культурного наследия Тульской области и всей России, а музей был делом всей ее жизни.
Губернатор обсудил вопросы по увековечиванию памяти Натальи Грамолиной. Речь шла о создании сквера памяти Натальи Николаевны в Туле, открытии мемориальной доски на фасаде здания Поленовского подворья. Наталья Поленова предложила в июне 2021 года организовать на площадке музея — детский театральный и музыкальный фестивали.
Глава региона поддержал эти инициативы и поручил проработать их министерству культуры Тульской области до 1 марта совместно с музеем и администрацией Тулы.
Напомним, бывший директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея заповедника