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В Туле появится сквер памяти Натальи Грамолиной
На фото Наталья Грамолина.

В Туле появится сквер памяти Натальи Грамолиной

Где именно он будет расположен, пока обсуждается.

Губернатор Алексей Дюмин встретился с директором музея-заповедника В. Д. Поленова Натальей Поленовой. Глава региона отметил, что музей — одна из визитных карточек региона.

Алексей Дюмин

– В этом огромная заслуга Натальи Николаевны Грамолиной, которая посвятила развитию музея многие годы. Наталья Николаевна была искренним, открытым человеком. Она внесла огромный вклад в сохранение культурного наследия Тульской области и всей России, а музей был делом всей ее жизни.

Губернатор обсудил вопросы по увековечиванию памяти Натальи Грамолиной. Речь шла о создании сквера памяти Натальи Николаевны в Туле, открытии мемориальной доски на фасаде здания Поленовского подворья. Наталья Поленова предложила в июне 2021 года организовать на площадке музея — детский театральный и музыкальный фестивали.



Глава региона поддержал эти инициативы и поручил проработать их министерству культуры Тульской области до 1 марта совместно с музеем и администрацией Тулы.

 

Напомним, бывший директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея заповедника В. Д. Поленова Наталья Грамолина скончалась 18 октября 2020 года на 81-м году жизни.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:05 +2
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