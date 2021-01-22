Тренер тульского «Арсенала» рассказал, как в Одессе на него напали грабители

Дмитрий Парфенов рассказал порталу sport24.ru о том, как его едва не убили в 1995 году. Тогда будущий защитник московского «Спартака» выступал за одесский «Черноморец». Футболиста выследили три злоумышленника, которые подкараулили его у церкви, в которую он заехал перед тренировкой. Парфенов сел в автомобиль (BMW), а следом за ним в салон ворвались преступники:

– Приставили нож к горлу: «Вперед!» Мы отъехали километров за тридцать от Одессы. Свернули в какой-то двор. Дальше они смешали клофелин с водкой и заставили выпить. Влил в себя эту дрянь и отрубился, – вспоминает Парфенов.

Очнулся футболист уже за полночь в кустах. Без машины, часов, документов и денег. Чуть позже, когда Парфенов вернулся домой, там уже было полно гостей: следователи и местные «авторитеты», которые в один голос заявляли, что не тронули бы игрока «Черноморца».

Двоих нападавших поймали спустя год – налетчиками оказались бандиты из Приднестровья.