В тульском экзотариуме можно попасть «на обед» к мангустам, сурикатам и енотам

Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

Посетители тульского экзотариума могут спланировать свой визит так, чтобы лично понаблюдать за кормлением питомцев и узнать, что ест капибара, как лемурам удаётся решить, кто из них первым подойдёт к мискам и какие деликатесы предпочитают сурикаты.

Некоторые животные предпочитают вести скрытный образ жизни – увидеть паку, мару или броненосца гостям удаётся нечасто. Сейчас зоопарк работает по зимнему режиму – со вторника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу и в воскресенье с 10.00 до 20.00, а понедельник – санитарный день.