новости
новости
Регистрация
В тульском экзотариуме можно попасть «на обед» к мангустам, сурикатам и енотам
Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

В тульском экзотариуме можно попасть «на обед» к мангустам, сурикатам и енотам

У каждого из обитателей зоопарка – свой индивидуальный график, поэтому трапезничают они строго «по часам».

Посетители тульского экзотариума могут спланировать свой визит так, чтобы лично понаблюдать за кормлением питомцев и узнать, что ест капибара, как лемурам удаётся решить, кто из них первым подойдёт к мискам и какие деликатесы предпочитают сурикаты.

Некоторые животные предпочитают вести скрытный образ жизни – увидеть паку, мару или броненосца гостям удаётся нечасто. Сейчас зоопарк работает по зимнему режиму – со вторника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу и в воскресенье с 10.00 до 20.00, а понедельник – санитарный день.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:35 +3
Другие статьи по темам
Событие
кормление животныхобитатели тульского экзотариуматульский экзотариум
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на открытое первенство области по русским шашкам
Туляков приглашают на открытое первенство области по русским шашкам
Накажи автохама: в центре Тулы водитель маршрутки дважды нарушил ПДД
Накажи автохама: в центре Тулы водитель маршрутки дважды нарушил ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.