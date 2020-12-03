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Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов

Глава администрации Тулы отметил, что работа по развитию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья не должна останавливаться.

Сегодня, в Международный день инвалидов, в Центре культуры и досуга состоялось торжественное собрание. Мероприятие началось с демонстрации видеоролика, подготовленного сотрудниками медиацентра молодежного центра «Спектр» с участием жителей города Тулы, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Затем с приветственным словом к гостям мероприятия обратился глава администрации города Дмитрий Миляев. 

– Этот день призван напомнить, что рядом с нами есть люди, которым приходится по состоянию здоровья преодолевать трудности, связанные с повседневной деятельностью и общением с окружающим миром. Наша общая задача в том, чтобы окружить их вниманием, сформировать условия для активного участия в социальной и культурной жизни города. 

Дмитрий Миляев также отметил, что одних только событийных мероприятий недостаточно. Работа с людьми, имеющими инвалидность, должна носить системный  и постоянный характер. Сейчас в Туле работают кружки и студии, где люди с ОВЗ могут раскрыть свои творческие способности, стать более общительными и открытыми. На базе молодежного центра «Спектр» будет открыт городской центр для молодых людей с ОВЗ. Во многом это заслуга неравнодушных социальных работников и городских общественных организаций.

За особые заслуги в решении вопросов социальной поддержки инвалидов и многолетнюю общественную деятельность благодарственным письмом администрации города Тулы Дмитрий Миляев наградил:

  • Елену Бирилеву, заведующую сектором социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов отдела социальной защиты населения по городу Туле государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области»;
  • Елену Богданову, члена Тульского регионального общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой»;
  • Галину Захарову, руководителя регионального отделения межрегиональной общественной организации Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй»;
  • Артема Муницына, директора автономной некоммерческой благотворительной организации «МОГУ»;
  • Ирину Полухину, руководителя общественной организации «Тульский городской спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Преодоление»;
  • коллектив Тульской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Также к гостям мероприятия обратились заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева и уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина. Они отметили заслуги туляков благодарностью главы муниципального образования город Тула и благодарностью уполномоченного по правам человека в Тульской области.

В завершение официальной части мероприятия перед зрителями с концертной программой выступили творческие коллективы и тульские артисты. Они исполнили музыкальные и танцевальные композиции.

Галерея
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 1
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 2
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 3
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 4
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 5
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 6
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 7
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 8
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 9
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 10
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 11
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 12
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 13
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 14
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 15
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 16
Дмитрий Миляев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню инвалидов, Фото: 17
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вчера, в 21:25 0
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