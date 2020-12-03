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На воинских мемориалах Тульской области включили лучевую проекцию: видео
Кадр из видео.

На воинских мемориалах Тульской области включили лучевую проекцию: видео

Акция приурочена ко Дню Неизвестного Солдата.

В четверг, 3 декабря, на мемориале «Защитникам неба Отечества» в честь Дня Неизвестного Солдата запустили лучевую проекцию. Кроме того, лучевую подсветку включили на мемориалах в Новомосковске, Узловой и в Донском и на стенах тульских многоэтажек. Получилось очень красиво и впечатляюще. Смотрим!

День Неизвестного Солдата – дата, посвящённая памяти российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, останки неизвестного солдата были перенесены из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронены у стены Московского Кремля в Александровском саду. На гранитной плите у Вечного огня выбиты слова, знакомые каждому:

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой – бессмертен».

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