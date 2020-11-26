Тульскую детскую облбольницу посетили бойцы спецназа
Силовики отработали мероприятия по предотвращению теракта и проведению спецоперации.
В четверг, 26 ноября, Тульской детской областной клинической больнице прошли командно-штабные антитеррористические учения.
Их участники отработали мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение теракта. Также была проверена готовность к проведению контртеррористической операции.
С учетом эпидемиологической обстановки на территории Тульской области, учения были проведены с применением повышенных профилактических мер.
Другие статьи по темам
Место