Тульскую детскую облбольницу посетили бойцы спецназа

Силовики отработали мероприятия по предотвращению теракта и проведению спецоперации.

В четверг, 26 ноября, Тульской детской областной клинической больнице прошли командно-штабные антитеррористические учения.

Их участники отработали мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение теракта. Также была проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

С учетом эпидемиологической обстановки на территории Тульской области, учения были проведены с применением повышенных профилактических мер.