Программа «Мама-предприниматель» стартовала в Тульской области

Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» в пятый раз проходит в Тульской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ее участницы – мамы, воспитывающие несовершеннолетних детей и планирующие заняться бизнесом или уже занимающиеся им не дольше 12 месяцев.

Интерес к программе «Мама-предприниматель» растет, а в этом году на фоне пандемии коронавируса желающих пройти обучение и заняться собственным делом стало еще больше, о чем наглядно говорят цифры: в 2020 году заявки на участие подали 30 человек, тогда как чуть большее количество прошли обучение за четыре предыдущих года.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов:

Вячеслав Романов – Это пятидневный интенсив, в рамках которого участницы получат комплексную образовательную поддержку своих бизнес-проектов. Все эти дни с ними будут работать сертифицированные специалисты и представители структур поддержки малого бизнеса в Тульской области. Курс включает в себя финансовые, налоговые, юридическое аспекты, правильное составление бизнес-планов и маркетинговой стратегии, а также встречи с успешными предпринимателями. Главная задача, которая стоит перед участницами, – с учетом всех полученных знаний подготовить и защитить бизнес-план. Автор лучшей бизнес-идеи получит грант на ее реализацию в размере 100 000 рублей.

По словам Вячеслава Романова, финалисты и победители программ предыдущих четырех лет продолжают заниматься бизнесом, а также участвуют во всех проектах центра «Мой бизнес» и флагманских встречах. Сферы, которые выбирают участницы, традиционно женские: индустрия красоты, дополнительное образование для детей и проекты, связанные с рукоделием, – шитье, лепка из глины и пр.

Елена Касимкина – У меня муж – предприниматель, но хотелось бы реализоваться самой – развить собственное производство натурального мыла, шампуней и другой косметики, – рассказывает одна из участниц программы Елена Касимкина. – Мыловарением я занимаюсь уже четвертый год – в первом декрете увлеклась изготовлением сувенирного мыла. Сейчас же акцент хотела сделать на продукции для ежедневного ухода, которая была бы гипоаллергенна. Я сама аллергик и очень хорошо знаю, как сложно подбирать очищающую косметику, которая не вызывает раздражения кожи.

Екатерина Новикова, тренер программы «Мама-предприниматель»:

Екатерина Новикова – Участницы за 40 часов тренингов в очном формате научатся грамотно взаимодействовать с клиентами, правильно считать финансы, составлять ценностное предложение, работать с персоналом, выбирать организационные формы бизнеса. В четвертый день они отправятся с бизнес-визитами к действующим предпринимателям, которые расскажут участницам, где они брали идеи для своих проектов, и поделятся своим опытом. Затем состоится защита проектов и определение победителя.

Миссией федерального образовательного проекта является формирование у женщин специальных компетенций и навыков, необходимых для создания собственного бизнеса, а также снижение безработицы в России. Проект ориентирован на мам, которые хотят совмещать заботу о семье и свою профессиональную самореализацию.