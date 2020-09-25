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В выходные 26 и 27 сентября возможны магнитные бури
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В выходные 26 и 27 сентября возможны магнитные бури

Об этом сообщает Центр погоды «Фобос».

В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь.
 
Длительными они не будут, и уже в понедельник геомагнитное поле начнет постепенно успокаиваться, а к середине недели воцарится штиль.
 
В периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям необходимо соблюдать некоторые предосторожности: желательно ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций и, по возможности, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
 

 

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