Гендиректор ТОЗа Илья Курилов поздравляет туляков с Днем города

Фото из архива Myslo.





Илья Курилов,

генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод»:

– Дорогие друзья! Уважаемые туляки! Примите сердечные поздравления с Днем города! В этом году мы встречаем праздник с особым настроем, ведь он совпадает с 500-летием Тульского кремля! Сегодня наш замечательный любимый город живет в едином ритме со всей страной, укрепляя ее экономику и оборонную мощь.

Тула является одним из важных центров создания оборонной мощи страны, обеспечения ее могущества. В ее историю вписан труд многих поколений оружейников, посвятивших свою жизнь работе на благо Отечества. Опираясь на прочную основу, созданную многими поколениями, Тула стремительно растет, превращаясь в комфортный, гостеприимный, на глазах преображающийся мегаполис. У города есть стратегия развития и современное лицо, есть образованные, активные, умные жители! И всё больше людей хотят жить, учиться, работать, растить детей именно у нас, в Туле!

Пусть так и будет! Пусть наш город будет для нас с вами всегда добрым родным домом и пусть каждому захочется делать этот дом лучше и комфортнее!

С праздником, дорогие горожане!

С днем рождения, Тула!