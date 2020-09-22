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Гендиректор ТОЗа Илья Курилов поздравляет туляков с Днем города
Фото из архива Myslo.

Гендиректор ТОЗа Илья Курилов поздравляет туляков с Днем города

Туле исполнилось 874 года, а Тульскому кремлю – 500 лет.



Илья Курилов,
генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод»:

– Дорогие друзья! Уважаемые туляки! Примите сердечные поздравления с Днем города! В этом году мы встречаем праздник с особым настроем, ведь он совпадает с 500-летием Тульского кремля! Сегодня наш замечательный любимый город живет в едином ритме со всей страной, укрепляя ее экономику и оборонную мощь.

Тула является одним из важных центров создания оборонной мощи страны, обеспечения ее могущества. В ее историю вписан труд многих поколений оружейников, посвятивших свою жизнь работе на благо Отечества. Опираясь на прочную основу, созданную многими поколениями, Тула стремительно растет, превращаясь в комфортный, гостеприимный, на глазах преображающийся мегаполис. У города есть стратегия развития и современное лицо, есть образованные, активные, умные жители! И всё больше людей хотят жить, учиться, работать, растить детей именно у нас, в Туле!

Пусть так и будет! Пусть наш город будет для нас с вами всегда добрым родным домом и пусть каждому захочется делать этот дом лучше и комфортнее!

С праздником, дорогие горожане!
С днем рождения, Тула!

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