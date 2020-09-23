Туляки смогут передать в приют корм для бездомных животных

Фото из архива MySlo

В России сложилась сложная ситуация с бездомными животными. По данным зоозащитных организаций, на улицах находится 14-20 миллионов собак и до 40 миллионов кошек. Волонтеры и неравнодушные люди в меру своих возможностей помогают им.

Общественная палата Тульской области тоже не остаётся в стороне. В преддверии десятилетия со дня своего образования она организовала акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили». С 21 по 27 сентября в образовательных учреждениях Тульской области проходит сбор сухих и влажных кормов, которые будут переданы в приют ООО «Континент+». Принимаются любые корма для собак, а также крупы и макароны.

В акции уже принимают участие МБОУ «ЦО №38», МБОУ «ЦО №12», МБОУ «ЦО № 32 имени Ивана Васильевича Болдина», МБОУ «ЦО №47» (Петелинская СОШ) и другие. Корма также можно принести в зоомагазины «Усатый-Полосатый» в Туле:

ул. Колетвинова, д. 6 (тел.: 58-01-04), с 9.00 до 19.00, в выходные – с 10.00 до 17.00,

ул. Фрунзе, д. 29 (тел.: +7(962)275-03-11), с 10.00 до 20.00

пр-т Ленина, д. 112-А (тел.: +7(910)948-61-61), с 10.00 до 20.00.