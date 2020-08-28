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В Туле за прошедшую неделю отремонтировали 24 дорожных участка
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле за прошедшую неделю отремонтировали 24 дорожных участка

Общая площадь выполненных работ за прошедшую неделю – около 2000 кв. м.

В Туле на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия. Всего с 21 по 28 августа залатали ямы на 24 участках улично-дорожной сети:

  • по ул. Московская,
  • ул. Первомайской на участке от д. 53,
  • по ул. Первомайской до д. 22,
  • по ул. Дм. Ульянова,
  • в п. Ленинский на ул. Садовой,
  • проезд от ул. Октябрьской до д. 36 по ул. Галкина и на других участках. 

Сегодня, 28 августа, ведутся работы по ямочному ремонту дорожного покрытия в п. Ленинский на ул. Станция Обидимо и в Туле в районе Театрального переулка - ост. Стадион Металлург. На ул. Кирова и на Демидовской плотине ремонтируют колодцы на проезжей части. 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:46 +3
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