В Туле за прошедшую неделю отремонтировали 24 дорожных участка

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Общая площадь выполненных работ за прошедшую неделю – около 2000 кв. м.

В Туле на постоянной основе проводятся работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия. Всего с 21 по 28 августа залатали ямы на 24 участках улично-дорожной сети:

по ул. Московская,

ул. Первомайской на участке от д. 53,

по ул. Первомайской до д. 22,

по ул. Дм. Ульянова,

в п. Ленинский на ул. Садовой,

проезд от ул. Октябрьской до д. 36 по ул. Галкина и на других участках.

Сегодня, 28 августа, ведутся работы по ямочному ремонту дорожного покрытия в п. Ленинский на ул. Станция Обидимо и в Туле в районе Театрального переулка - ост. Стадион Металлург. На ул. Кирова и на Демидовской плотине ремонтируют колодцы на проезжей части.