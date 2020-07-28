Сергей Гребенщиков рассказал, как победить бедность в Тульской области

О борьбе с бедностью в регионе журналистам рассказал лидер тульских справедливороссов Сергей Гребенщиков.

- 22 июля в Госдуме состоялся доклад премьер-министра нашей страны. Михаил Мишустин докладывал о действиях правительства в тяжелое для страны время и говорил о предлагаемых мерах на будущее.

Как вы знаете, в этом году произошло разделение нашей с вами жизни на мирное время и время войны с пандемией. Производство упало, экономика на грани краха, здравоохранение с трудом справляется с ковидом, забыв про все остальные болезни.

Туляки, как и все россияне, в момент начала пандемии, восприняли недельный выходной даже с радостью, но после радости пришло разочарование, когда нерабочие дни стали продолжаться, а зарплата, да и вообще наличие работы стали для многих большим вопросом.

Работодатели задумались о том, как сохранить свой бизнес, а работники — на что они дальше будут жить и где лечиться. Выяснилось, что у многих из них основной оклад очень сильно отличается от той зарплаты, которую они обычно получали. И жить на эти деньги весьма непросто. Туляки и раньше богато не жили — это только в статистических отчетах нашим зарплатам можно позавидовать, на деле же, мы с вами знаем, чтобы получать «отчётную» зарплату учителя, врачи или воспитатели в детском саду вынуждены работать на 1,5, а иногда и 2 ставки. На это как раз и обратили внимание премьера депутаты: хватит считать среднюю температуру по больнице. Где у нас врачи с зарплатой больше 60 тысяч рублей? Ответ очевиден и становится понятно, почему специалистам приходится уходить в платную медицину или ехать на заработки в Москву.

О медицине в Тульской области

Сергей Валерьевич обратил особое внимание на сферу здравоохранения.

- Наша партия настаивает: нужно уходить от действующей модели национальной системы здравоохранения. Я уже не раз говорил, что необходимо убрать из медицины посредников, фонды страхования, страховые компании — львиную долю бюджета здравоохранения съедают именно они.

Необходимо вернуться к системе, когда государство напрямую финансирует медицину.

Требуется вкладывать большие деньги в развитие здравоохранения, повышать престиж профессии врача и убрать из медицины посредников.

О безработице

По словам Сергея Гребенщикова, в Тульской области за время пандемии она выросла в 3,5 раза.

- Официальное число безработных на конец мая в Тульской области — 13000 человек, сейчас этот показатель, вероятно, уже перевалил за 20 тысяч. Фактическая цифра, на мой взгляд, в разы больше.

Да, большие усилия к стабилизации обстановки приложил губернатор, правительство Тульской области, депутаты, но эти усилия упираются в возможности, которые может себе позволить регион и в поступления из федерального бюджета. Шибко на них не разгуляешься. Не каждый житель региона в самом начале пандемии смог воспользоваться льготами — кто-то не смог перенастроить свой бизнес, у кого-то не подходил ОКВЭД под льготы. В итоге мы можем потерять многих тульских предпринимателей, и думаю, пандемия ещё аукнется недобором в бюджеты различных уровней. А это может повлечь срыв выполнения регионом своих обязательств, сворачиванием социальных программ. И все это вызвано перекосом отчислений в сторону федерального бюджета.

Увеличение потребительской корзины

- В Тульской области как во всей стране, мы видим значительный рост падения доходов населения, — продолжил Сергей Валерьевич. — Для нашей области, в которой количество нетрудоспособного населения больше, чем трудоспособного, это особенно ощутимо. Это было еще и до борьбы с пандемией. И тут перед нами всплывает МРОТ (11932 рублей) и потребительская корзина (10842 рублей), уже ни для кого не секрет, что на эти деньги жить нельзя, можно только выживать. Тульская область постоянно входит в пятерку самых дорогих регионов ЦФО, по уровню платы за ЖКУ и аренду жилья — мы на 4 месте, по дороговизне основных продуктов первой необходимости: хлеб, молоко, картофель и т. д. — на 3. У нас и высокий уровень закредитованности населения, тут приведу не любимый мной показатель: средний долг по кредиту на одного жителя Тульской области 53,8% от годовой зарплаты, а средний размер банковской задолженности 205 тысяч. У подавляющего большинства граждан отсутствуют накопления «на черный день». Отсюда и появляется определение «работающие бедные». Мы проанализировали 20 видов деятельности. Если брать статистику по таким отраслям, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, водоснабжение, строительство, торговля, образование, здравоохранение и т. д. , то в Тульской области в большинстве случаев зарплата в этих отраслях примерно на 30% ниже средней зарплаты по региону (36702 рубля) и лишь незначительно, не более чем на 20%, превышает двукратный размер прожиточного минимума. Это все на основе данных Росстата.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивает на увеличении потребительской корзины минимум в два раза.

В начале этого года Академия наук России рассчитали, что величина потребительской корзины должна равняться 31 тысячи рублей, а не 11, как сейчас. К этому показателю — в 31 тысячу — нам нужно стремиться.

Увеличение зарплат, пенсий и пособий

Сергей Гребенщиков напомнил, что долгое время в Тульской области уровень платы за ЖКХ равнялся 22% от доходов семьи, и в режим пандемии было принято решение о снижении максимально допустимой доли до 15%.

- Это правильное решение, большой шаг вперёд, не многие регионы пошли на это. Но есть одно «но»: величина доходов не должна превышать 6000−7500 рублей на человека. Эта величина не изменилась, возникает справедливый вопрос: почему расчёт ведётся не от прожиточного минимума? Даже пенсионеры, которым начисляют социальную пенсию, получают больше 6000 рублей. Нужно принимать решения об увеличении при расчете субсидий большую величину доходов населения, тогда количество получателей субсидии увеличится в разы. Хотя бы на уровне прожиточного минимума. И это уже возможно сделать на уровне региона.

Выводы таковы: необходимо снижать затраты населения, увеличивая при этом зарплаты, пенсии и пособия.

О выплатах на детей 17 и 18 лет и по безработице

Совсем недавно по решению президента начались выплаты детям в возрасте до 16 лет.

- Это хорошо, хотя у этого решения были противники в правительстве, которые уверяли, что деньги «раздавать» не стоит. Но глава государства принял решение, правда, непонятно, почему планка установлена для детей до 16 лет. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обратилась к президенту,

рассмотреть возможность произвести выплаты и 17-летним, и 18-летним.

Налоги — в регионы

- Главное наше требование: необходимо пересмотреть два главных критерия наполнения бюджета, чтобы преодолеть бедность, чтобы регионы развивались. Нужно большую часть налогов (хотя бы 60%) оставлять в регионе, а не отправлять, как сейчас, в федеральный бюджет. То же самое необходимо сделать и на уровне взаимодействия «регион — муниципалитеты». Нужно развивать бизнес, привлекать инвесторов и дорожить ими. Необходимо, чтобы производства и налогоплательщики платили налоги по месту нахождения производства, — говорит Сергей Гребенщиков.

- Основная часть крупных налогоплательщиков зарегистрирована в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Атмосфера загрязняется здесь, работники живут здесь, лечатся здесь, инфраструктура находится здесь, а основная часть налогов оседает в столице. А на что развивать ЖКХ, здравоохранение и другие отрасли? Регионы вынуждены просить деньги у федералов. И тут уже набор льгот и пособий напрямую связан с тем, сколько от своих щедрот выделит правительство.

На мой взгляд, необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения — это неизбежный шаг, который мы должны сделать в ближайшем будущем.

Президент начал апробацию этого варианта повышением налога для богатых с 13% до 15% - эти деньги должны направляться на лечение тяжелобольных детей. Думаю, что можно увеличить подоходный налог и больше, мы с вами видим, что в России народ нищает, а олигархи увеличиваю свое состояние с невообразимой скорость во время пандемии, и вдобавок просят помощи от государства. Социальное расслоение настигает катастрофических пределов. Только в нашей стране плоская налоговая шкала — 13% платит и олигарх, и нянечка в детском саду с мизерной зарплатой. Это несправедливо.

Поддержка населения и предпринимателей

- Новые поправки в Конституцию Р. Ф. гарантируют обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан, индексацию социальных пособий и иных социальных выплат. Все, что связано с выплатой социальных пособий и льгот, поддержка семей с детьми, выплаты по больничному листу, пособия по потерявших работу, назначение каникул по кредитам — яркий примеры социальной поддержки целого ряда категорий граждан с целью предотвращения бедности. Не менее важными представляются и финансово-экономические меры поддержки малых, средних и микропредприятий с целью недопущения всплеска безработицы. Эти меры должны позитивно сказаться на социальном положении значительной части работоспособного населения и не допустить катастрофического роста бедности в Тульской области и в стране в целом.

Необходимы дальнейшие шаги, которые позитивно скажутся на благосостоянии всего населения, по закреплению всех предложенных мер, большинство из которых носит временный характер, на постоянной основе. В число первоочередных мер необходимо включить — внеочередную индексацию зарплат и пенсий, а также дополнительно поддержать предпринимателей, индексирующих в существующих условиях зарплаты своим работникам. Ограничить аппетиты монополий путем ввода моратория на повышение тарифов на ЖКУ.

Как победить бедность в регионе

По мнению главы тульских справедливороссов, три главные проблемы такие:

Несправедливое распределение доходов — когда богатые богатеют, бедные — беднеют. Низкий МРОТ, который в итоге влияет на размер прожиточного минимума и размер потребительской корзины. Несправедливая налоговая система и несправедливые неналоговые поборы с граждан.

Необходимые неотложные меры:

ввести государственный контроль цен на товары первой необходимости;

ввести прогрессивную шкалу налогообложения сверхдоходов (12 раз СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вносила этот законопроект в Госдуму и 12 раз единороссовское большинство его отклоняло);

отменить НДФЛ для граждан, чьи доходы остаются на уровне ниже прожиточного минимума, расширить применение налога на роскошь;

увеличить размер потребительской корзины, соответственно увеличится МРОТ, стипендии и пособия;

снизить пенсионный возраст и заморозить пенсионную реформу.