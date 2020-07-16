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В Тульской области 57 новых случаев коронавируса

В Тульской области 57 новых случаев коронавируса

За весь период COVID-19 заболели 7745 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

43 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

Всего в России выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.

За сутки в России выявили 6428 новых случая коронавируса в 85 регионах. За сутки полностью выздоровели 8443 человека. 

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Валерия Дьячкова
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