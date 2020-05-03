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Тулякам предлагают записать видеопоздравление для ветеранов
Фото из архива Myslo.

Тулякам предлагают записать видеопоздравление для ветеранов

В преддверии 9 Мая администрация Тулы запустила акцию #СпасибоВетерану.

На специальном сайте — doma.tula.ru — размещена онлайн-карта, на которой нанесены метки в виде красных звездочек. Это значит, что в данном доме проживает ветеран Великой Отечественной войны. При выборе ветерана на карте пользователю предлагается оставить поздравление — текст или видео. Количество поздравлений не ограничено.

На сайте указаны технические характеристики к видеопоздравлению, предложены цветовые макеты открыток для написания поздравительного текста. Обязательное условие — завершать свои поздравления словами #СпасибоВетерану.

Поздравления будут транслировать на портале, а также в средствах массовой информации.

Вот одно из видеопоздравлений:

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сегодня, в 11:30 −1
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