В Тульской области 24 пациента с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

Об этом заявил министр здравоохранения региона на совещании у губернатора по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

2 мая губернатор Алексей Дюмин провел рабочее совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, на 2 мая в Тульской области зарегистрировано 1135 случаев заражения COVID-19. На карантине находятся 1209 человек. Всего обследовано 29 тысяч жителей региона.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заявил, что в стационарах находится 741 человек с клиническими проявлениями заболевания или подтвержденным диагнозом COVID-19. 24 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Кстати, по линии Минпромторга России в Тульскую область планируется поступление 46 аппаратов ИВЛ. Уже поступили 18 аппаратов по линии Министерства обороны России.

Чиновники обсудили вопрос маршрутизации больных, создание дополнительных мест в медицинских учреждениях, развертывание дополнительного госпиталя на базе непрофильных учреждений.

При поддержке губернатора Алексея Дюмина от социальных партнеров в регион доставлено 200 000 перчаток, 20 000 экранов, 20 000 очков, 20 000 масок, более 11 000 защитных костюмов.

С 3 мая по поручению главы региона на границе Тульской области будут развернуты медпункты для выборочного забора анализов и вручения уведомлений о самоизоляции.

Алексей Дюмин обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований режима повышенной готовности. В частности, он отметил, что все въезжающие в регион медики, независимо от места их проживания, должны в обязательном порядке направляться в обсервацию. Глава региона поручил организовать на пропускных постах дежурство автобусов для доставки всех медиков на карантин и прохождения проверки.