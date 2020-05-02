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Организации и ИП могут воспользоваться специальным сервисом для получения субсидий

Организации и ИП могут воспользоваться специальным сервисом для получения субсидий

Занятые в пострадавших отраслях предприниматели могут подать заявление на получение субсидий уже сейчас.

Для этого необходимо направить заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика или по почте.

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.

Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для ИП к числу работников прибавляется сам предприниматель.

Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.

Основными условиями получения субсидии являются:

  • заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
  • отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;
  • заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
  • заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей;
  • количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года;
  • заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020 года.

По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия).

Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через личный кабинет налогоплательщика или уточнить по единому телефонному номеру Налоговой службы 8−800−222−22−22.

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