В регионе открылась онлайн-выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата»

Мультимедийную экспозицию разместили на интернет-ресурсе музея. Акция посвящена 75-летию Победы.

Уникальный выставочный проект стал результатом общей работы московского Музея Победы и «Поискового движения России». Виртуальные посетители увидят 29 рисунков фронтовых художников. Это портреты героев, чьи судьбы удалось установить поисковикам. Простые наброски, зачастую сделанные в перерывах между боями, являются подлинными свидетельствами военных лет. Многие из этих бойцов не вернулись с полей сражений, но благодаря активистам поисковых отрядов стало возможным узнать судьбы этих героев.

Эльдар Янибеков, заместитель директора Музея Победы:

Эльдар Янибеков «Фронтовой портрет. Судьба солдата» — это долгосрочный проект нашего музея и «Поискового движения России». Мы передали поисковикам рисунки с изображениями участников войны, которые хранятся в музейных фондах. Боевой путь части красноармейцев уже удалось восстановить, работа по выяснению судеб других — продолжается. Поэтому выставка будет обновляться, а после установления личности героев копии портретов вручат родственникам фронтовиков.



Выставка также расскажет и о самих художниках, которые на фронте наравне с бойцами преодолевали все военные тяготы. Увидеть экспозицию можно до 1 июня 2020 года.