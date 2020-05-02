Бродячий цирк из Краснодара, застрявший в Алексине, снова просит помощи

Мы уже писали о ситуации с этим цирком.

Вчерашний пост от 1 мая - настоящий крик души - появился на страничке цирка в соцсетях:

- Карантин продлили, наши запасы еды для животных подходят к концу, а работы нигде нет. В связи с пандемией все массовые мероприятия запрещены, под которые и попал наш передвижной цирк с большим количеством животных. У нас планировалась премьера гастролей в городе Алексин (Тульская область) после трехмесячного зимнего отпуска. Мы приехали 17 марта и начали ставить шатер, делать рекламу, но 19 марта объявили карантин и неизвестно сколько он продлится. Средств для содержания животных не хватает, ещё и карантин, работы нигде нет, деньги за всю зиму закончились. Нам необходимо много молока, так как есть грудные животные. Так же есть и большие хищники, которые едят много мяса ежедневно.

В связи с чем и обращаемся к вам, другого выхода у нас нет, карантин выбил всех из колеи, после карантина надеемся начать работать. Животные не виноваты, что они работают в цирке, что в стране карантин, они просто в беде и хотят есть.

Реквизиты для помощи на страничке.