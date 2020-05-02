В Туле задержали представителей цыганского этноса, подозреваемых в мошенничестве

Задержаны мужчина и женщина. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Накануне жертвой обмана стала 86-летняя женщина, проживающая в квартире по улице Первомайской. К ней пришли неизвестные женщина и мужчина, представились работниками социальной службы, после чего под предлогом обмена купюр завладели деньгами в размере 100 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили путь, который проделали вероятные злоумышленники до места совершения противоправного деяния, а также выяснили их движение после реализации задуманного.

На основании полученных сведений сотрудники полиции смогли сделать предположение о личностях и местонахождении вероятных мошенников. Эта версия в дальнейшем подтвердилась.

Двое представителей цыганского этноса доставлены в отдел полиции «Советский» для разбирательства. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Если вы пострадали от действия этих людей, сообщите в ОП «Советский» по тел.: 32-48-00, 32-48-02, 56-57-43.